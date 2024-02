"No all’Esercito". Il Consiglio Comunale respinge la mozione presentata dalla Lega

"No all’esercito". Il Consiglio Comunale ha respinto la mozione presentata in Sala del Tricolore da Stefano Sacchi della Lega che chiedeva l’adesione all’operazione ‘Strade Sicure’ promossa dal Ministero della Difesa per "migliorare la sicurezza in zona stazione – si legge nel documento del Carroccio – assediata da fenomeno di microcriminalità dilagante".

Il consesso ha visto 15 voti contrari della maggioranza (Pd, +Europa e Reggio E’) contro gli 8 favorevoli delle opposizioni Lega, Fd’I, Forza Italia, Alleanza Civica, Coalizione Civica e MoVimento 5Stelle.

Il programma – al quale hanno aderito in regione le città di Modena, Parma, Bologna, Piacenza e Ferrara – è stato più volte ‘bocciato’ da Amministrazione, Questura e Prefettura ai tavoli aperti per gestire l’emergenza criminalità nella zona attorno a piazzale Marconi.