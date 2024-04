Oggi l’addio a Vilma Brighenti. Una vita per la solidarietà

Ha dedicato la sua vita agli affetti familiari, al lavoro, ma in particolare alla solidarietà, occupandosi dei servizi sociali e delle persone bisognose. Forte il cordoglio per la scomparsa di Vilma Brighenti, vedova Bertazzoni, pensionata che per decenni era stata al fianco di persone con bisogni e reali necessità. Aveva lavorato nel settore dei servizi sociali in seno alla Cisl. Poi, anche dopo la pensione, aveva continuato come volontaria. Si era occupata pure dei "pacchi alimentari" per i bisognosi, molto prima dell’avvento degli "Empori Solidali".

Lascia nel lutto le figlie Beatrice, Chiara e Letizia, i nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono stamattina partendo alle 9,45 dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per il duomo guastallese, per poi proseguire per il cimitero di viale Cappuccini. Era molto legata al santuario della Madonna della Porta. Proprio a favore del santuario mariano di via Piave possono essere destinate eventuale offerte in memoria di Vilma Brighenti. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari.