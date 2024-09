Per l’attacco c’è l’ipotesi dell’eterno Caputo

Francesco ‘Ciccio’ Caputo nuovo attaccante della Reggiana? Un’ipotesi difficile, ma non impossibile.

Quello che è certo è che gli agenti del giocatore (rappresentato da Fedele, lo stesso che ha piazzato qui Nahounou…) hanno contattato il club granata per capire se il proprio assistito possa essere un profilo interessante per Viali.

I dirigenti della Regia non hanno chiuso la porta all’ipotesi, ma prima vogliono capire come si sistemerà la querelle Pettinari (ieri l’Arezzo ha virato su Ogunseye dopo averlo aspettato quasi due mesi…) e se ci sarà la possibilità di trovare un elemento con caratteristiche diverse e magari con meno pretese di ‘titolarità’ già nelle prossime ore.

Quello che va sottolineato è che Caputo – 37 anni appena compiuti – essendosi svincolato dall’Empoli potrebbe firmare anche dopo la chiusura del mercato (prevista per venerdì a mezzanotte).

Da concordare, oltre che l’ingaggio, ci sarebbe anche il ruolo perché – prima di farlo arrivare – bisognerebbe mettere subito in chiaro con il giocatore che tipo di impiego potrebbe avere all’interno della squadra.

Il curriculum, infatti, è semplicemente impressionante e parla di 183 reti e 59 assist in 465 partite da professionista tra Serie A, B e C, ma ovviamente, a 37 anni, Caputo dovrebbe accettare serenamente di alternarsi con Gondo e Vido, senza piantare ‘grane’ in caso di panchina.

La sua ultima rete, arrivata su rigore, è datata 26 novembre 2023 (Empoli-Sassuolo 3-4). Dopo quel flash il bomber nativo di Altamura è rimasto ai box dal 13 gennaio al 9 marzo per un problema alla caviglia, ma è poi tornato in gruppo e giocato sei partite, l’ultima delle quali il 17 agosto, nel pareggio a reti bianche con il Monza che ha sancito il suo addio alla squadra toscana. Senza dubbio, nonostante l’età, ha ancora più istinto del gol di parecchi attaccanti attualmente in Serie B e potrebbe dare una bella mano, ma è ovvio che sia un’operazione con un minimo di rischio.

Nel frattempo, continua la ricerca di un difensore, di un’ala destra (Marras resta in pole) e probabilmente anche di un centrocampista vista l’uscita di Kabashi.

Per quanto riguarda Vergara, invece, nessun timore di perderlo adesso o a gennaio: la Reggiana, proprio poche settimane fa, ha fatto togliere (pagando…) la clausola che avrebbe permesso al Napoli di riportarlo sotto al Vesuvio prima del previsto.

