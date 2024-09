’Piante e animali perduti’. Blitz dei ladri tra gli stand

Non sono mancati truffatori e borseggiatori tra la folla della fiera ’Piante e animali perduti’ a Guastalla.

Già da sabato mattina sono stati segnalati gruppetti di nomadi alla ricerca di bottino: prima nei pressi di postazioni bancomat, poi nei negozi, dove hanno tentato di impossessarsi di prodotti dagli scaffali, con pronta reazione dei gestori.

Almeno un paio di tentativi ai banchetti alimentari in via Gonzaga. Una concentrazione in quell’area delle forze dell’ordine, subito informate della situazione, ha costretto i ladri ad allontanarsi. Sono riusciti furti in borse e zaini ai danni di persone impegnate a osservare i banchetti espositivi: almeno un paio di casi sono avvenuti in corso Garibaldi, con la fuga dai portici laterali. Uno dei portafogli rubati è stato rinvenuto abbandonato vicino alle scuole di via De Amicis.

Da segnalare anche un furto con destrezza a una coppia toscana, avvicinata da tre uomini disposti ad aiutarli a trasportare voluminose piante fino all’auto in parcheggio. Ma a destinazione è bastato un attimo di disattenzione, nel caricare il materiale, per consentire a uno dei tre uomini di arraffare il portafoglio da una borsetta appoggiata sul sedile, per un bottino di circa 600 euro. Inoltre, tentativi di scasso a serrature di auto in sosta, in particolare in piazzale Ragazzi del Po.

E nella notte altri problemi causati dal maltempo. Per fortuna non si è levato il vento, ma l’inizio del temporale, con chicchi di grandine, ha provocato qualche problema alle piante esposte all’aperto, in particolare le specie più delicate. Di prima mattina gli operatori hanno eseguito un controllo e ripristinato la situazione, permettendo così di allestire in modo regolare tutti gli stand in attesa dell’arrivo dei visitatori. Durante la notte pure alcuni furti in diversi stand di piante e fiori, con gli espositori a lamentare l’ammanco di alcuni prodotti, per fortuna di valore contenuto.

Antonio Lecci