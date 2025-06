Restate: una città tutta da vivere. Musica, teatro, cinema e mercatini

Ricca l’agenda di Restate di oggi.

· Ai Chiostri di San Pietro, con inizio alle 21,30, ha inizio la rassegna concertistica estiva dei Teatri con l’esibizione di Elia Cecino al pianoforte. In programma musiche di Gubaidulina, Bach, Brahmas, Schumann (ingresso 12 euro, info: www.iteatri.re.it).

· Al Mauriziano (dalle 21) ci sono ’I giorni della balena: Lûv in concerto’.

· Gli appassionati di cinema, all’Arena Stalloni, possono prendere parte alla visione del film ’Emilia Pérez’ di Jacques Audiard. La proiezione ha inizio alle 21,30.

· In centro storico, spazio al ’Mercoledì da leoni’, con un programma interamente a ingresso libero.

· Alle 18 piazza San Prospero ospita la rassegna ’Orediciotto’. Ospite lo scrittore Fabio Genovesi, che parla del suo libro ’Che fegato quelle mamme nonne zie’ in dialogo con Piergiorgio Paterlini.

· Sempre alle 18, in piazza della Vittoria, festa del volley con tornei giovanili e street market con balli country in piazza Fontanesi. Dalle 20, in Piazza della Vittoria si celebra la giornata mondiale del rifugiato, insieme alla box reggiana. Un evento a cura del Sai, Sistema di accoglienza e integrazione del Comune di Reggio Emilia.

· Piazza Martiri del 7 Luglio, alle 20,30, si apre alle scuole di ballo reggiane, per regalare alla città uno spettacolo da non perdere.

· Cinema in piazza Gioberti, dove alle 20,30 arriva il cinebus.

· Alla biblioteca Panizzi,· Infine, in piazza Prampolini, dalle 21, si ride e si canta con i Spingi Gonzales, la tribute band delle cover band.

· Per Estate Popolare, invece, dalle 17,30) nel cortile di via Fogliani 51 arriva il villaggio circense di Caravana, il progetto di Compagnia del Buco, Dinamico Festival, Galline volanti e Centro teatrale Mamimò. Un circo a cielo aperto fatto di poesia, comunità e bellezza condivisa, con laboratori di equilibrismo, giocoleria e area giochi in legno riciclato (www.estatepopolare.it ). Info: www.comune.reggioemilia.it/restate

