Ritrovato il 15enne fuggito da Correggio, si rifugiava da amici a Milano

Correggio, 2 ottobre 2024 – Si sono riabbracciati nella tarda serata di ieri alla stazione centrale di Milano, mamma e figlio, 15 anni da compiere fra poche settimane. Lo studente di Correggio risultava svanito nel nulla da venerdì pomeriggio, quando su un autobus della linea per Reggio ha confidato ad amici coetanei di essere intenzionato a recarsi in Francia, dove vive il padre. Da quel momento è iniziato un calvario per la mamma, sempre più preoccupata dal mancato rientro a casa del figlio, non potendolo neppure contattare in quanto aveva lasciato a casa il telefonino, così come i documenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri uno degli amici del giovane scomparso ha notato un accesso dello studente su Instagram, chiedendo subito se effettivamente fosse lui a essere sui social. Avuta conferma, lo ha invitato a tornare a casa, in quanto da giorni la madre lo stava cercando in ogni modo, mobilitandosi sul web ma anche attraverso i mezzi di comunicazione.

Alla fine il ragazzo si è convinto e si è detto disposto a tornare a casa. Nella tarda serata di ieri la mamma ha raggiunto in fretta Milano, dando appuntamento al figlio davanti a uno dei ristoranti che si trovano all’interno della stazione centrale. E qui si sono potuti finalmente riabbracciare. «Una gioia immensa. Ho finalmente ritrovato il mio «cucciolo». Lui è stato ospitato da alcuni suoi amici conosciuti in piscina. «Non ha dormito all’aperto e non è rimasto da solo.

L’ho trovato in buone condizioni. Sono strafelice di averlo ancora con me per riportarlo finalmente a casa», ha dichiarato al Carlino, emozionatissima, la madre. Da quanto emerge, pare che il giovane abbia deciso di allontanarsi temendo la reazione della madre, con la quale c’era stato un litigio, giovedì scorso, per il sospetto che il ragazzo avesse iniziato a fumare.

"Affronteremo questo problema insieme. Ora l’importante è che ci siamo ritrovati e che torniamo a casa", aggiunge la madre. Ora possono essere sospese le indagini, che ieri mattina avevano impegnato gli agenti della sezione scientifica della Questura reggiana, che si sono recati all’abitazione correggese per raccogliere oggetti solitamente usati dallo studente, da usare con i cani molecolari in caso di necessità.