Romeo e Giulietta tutto al femminile

L’eterno dramma di Romeo e Giulietta rivive nell’opera "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini, con libretto di Francesco Romano, che andrà in scena domani sera alle 20 al Teatro Municipale Valli. E ancora in replica domenica prossima alle 15.30.

La vicenda del tormentato amore tra i due giovani amanti è condotta da Sebastiano Rolli, alla guida dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e del Coro di Opera Lombardia, con la regia di Andrea De Rosa, che sceglie di ambientare l’opera nei giorni nostri e approfittando del fatto che il ruolo di Romeo deve essere interpretato da una soprano, lascia le sembianze femminili alla cantante che lo interpreta, Annalisa Stroppa, senza travestirla da uomo, mentre Benedetta Torre sarà Giulietta.

"In questo modo – spiega De Rosa - la ribellione contro il grigio assetto sociale basato sulla convenzione, sulla violenza e sul terrore, che oggigiorno si esprimono in forme diverse ma non per questo meno dolorose e laceranti, verrà visto attraverso gli occhi di due ragazze di oggi, di fronte al cui travolgente amore tutto passa in secondo piano, anche l’identità sessuale".

Nella sintesi della trama operata da Felice Romani mancano molti personaggi e molti episodi del testo shakespeariano, ma il dolore per tutti quei lutti emerge ugualmente da ogni parte nella musica di Bellini.

Completano il cast, Matteo Falcier (Tebaldo), Matteo Guerzè (Lorenzo), Baopeng Wang (Capellio). Questo nuovo allestimento prodotto da Teatri di OperaLombardia e Fondazione I Teatri ha le scene di Daniele Spanò, i costumi di Ilaria Ariemme, le luci di Pasquale Mari. Maestro del Coro Diego Maccagnola. L’opera sarà trasmessa anche in diretta streaming, dalle 15.30 di domenica 26 gennaio, sulla piattaforma di Opera Streaming. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco