Scandiano, spaccia droga col bilancino nelle mutande

Scandiano (Reggio Emilia), 7 ottobre 2023 – E’ stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi di un condominio, a Scandiano, dove era entrato per poi uscire subito dopo per salire su un’autovettura. Fermato dai carabinieri per un controllo, è apparso piuttosto agitato. E gli accertamenti hanno portato al rinvenimento di un bilancino di precisione che nascondeva nelle mutande. Nell’auto c’erano due telefonini, un cacciavite e forbici. Il controllo si è esteso a una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un uomo di 37 anni, con rinvenimento di materiale per confezionare la droga, bustine trasparenti, un bilancino di precisione con tracce di cocaina. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ accaduto l’altra sera verso le 21. Nell’abitazione da cui il 37enne era uscito si trovava una donna trentenne: sul tavolo della cucina c’era una bottiglia in plastica con carta argentata ed una cannuccia in plastica inserita all’interno, tipicamente utilizzata per fumare stupefacente, oltre a residui di cocaina per circa 0,30 grammi di cocaina, risultato esserle stata ceduta dall’uomo. Tutto il materiale è stato sequestrato.