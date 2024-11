Schianto sulla Cispadana a Guastalla, grave una donna

Guastalla (Reggio Emilia), 15 novembre 2024 - Disagi al traffico, in serata sulla Cispadana tra Guastalla e Gualtieri, per un incidente che si è verificato all’altezza della zona industriale di San Giacomo. Si sono scontrati una Renault Clio e un camion, con il mezzo pesante finito in parte fuori strada con la motrice dopo il violento schianto. E’ rimasta seriamente ferita una donna di 27 anni, residente in zona, incastrata nell’abitacolo di una Renault, che stava conducente in quel momento. L’incidente è avvenuto verso le 20. Sono intervenuti i volontari della Croce rossa locale con il personale dell’automedica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento della Bassa per estrarre la giovane conducente dalla vettura prima di affidarla alle cure mediche. E’ stata trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. E’ sempre rimasta cosciente durante i soccorsi e non sembra essere in pericolo di vita. Illeso il conducente del camion. Rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana. Il traffico è stato deviato sul percorso della zona industriale per bypassare il tratto di Cispadana chiuso completamente alla viabilità.