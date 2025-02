Schianto tra auto: due feriti gravi

Una intera famiglia coinvolta e due feriti molto gravi nello schianto fra due auto avvenuto l’altro pomeriggio a Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, al confine col Reggiano. Tra i feriti gravi pure un giovane di 22 anni, originario dell’Africa e residente a Brescello. Era alla guida di una Polo che si è scontrata con una Hunday su cui viaggiava una famiglia con marito, moglie e il figlio di 13 anni, abitanti a Sorbolo, diretti a Parma per portare il ragazzino a una gara sportiva. Pare che il 22enne abbia perso il controllo della vettura, sbattendo contro il guard rail per poi tornare sulla strada, proprio mentre transitava l’altra auto. Portati in ospedale a Parma, in gravi condizioni, i due conducenti. Più lievi i traumi per la donna e il tredicenne. Sul posto ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.