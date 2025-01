Smith ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Gombauld sarà utilizzato nelle sfide della Bcl

Jamar Smith ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni e punta a scendere in campo nel derby con la Virtus Bologna di domenica, ore 20. Il fuoriclasse è tornato a disposizione di coach Priftis sabato, svolgendo la prima seduta dopo lo stop per il problema all’adduttore sinistro – arrivato il primo dicembre contro Scafati – ma si è già completamente ristabilito. Adesso la decisione spetterà allo staff tecnico che reinserendolo nelle rotazioni di campionato dovrà automaticamente rinunciare ad un altro straniero, con Stephane Gombauld che sembra essere l’indiziato numero uno. Una dinamica che invece non si verificherà in Basketball Champions League (mercoledì gara 1 dei play in a Bonn) dove sono ammessi fino a sette stranieri per squadra. A questo punto è probabile che Smith venga buttato nella mischia già contro la Virtus per fargli riprendere ritmo e averlo già ‘rodato’ nell’importante trasferta in terra tedesca.

f.p.