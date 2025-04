"Stadio di atletica: ennesima scelta sbagliata"

"Il nuovo stadio di atletica che dovrebbe sorgere nell’area del Campovolo, rappresenta l’ennesima scelta sbagliata di un’amministrazione che, ormai da molti anni, non ne azzecca una quando si tratta di investire nell’impiantistica e, in generale, nella valorizzazione dello sport reggiano". È quanto afferma Alessandro Aragona, consigliere regionale per Fratelli d’Italia.

"Si pensi alla pessima gestione della questione Stadio Mapei-Città del Tricolore – ricorda –. un combinato di ignavia politica e di resa identitaria, o a quella del Palabigi, sulla cui ristrutturazione sono state sperperate fior di risorse pubbliche, quando progetti alternativi, più efficienti e qualificanti dal punto economico e logistico, erano stati presentati anche da autorevoli rappresentanti degli ambienti sportivi reggiani".

"Ora si va nella direzione di uno stadio di atletica senza la struttura indoor e senza la sala muscolazione – è la denuncia di Aragona –. A conferma dell’improvvisazione e dell’incompetenza con cui la giunta reggiana affronta progetti di grande rilevanza sociale, con impatti determinanti nelle scelte dei giovani e delle famiglie".

"Auspichiamo che la Giunta, aprendosi al confronto e al dialogo con gli operatori del settore – conclude Aragona – possa mettere mano a un progetto che, cosi come ideato, rischia di essere l’ennesimo grande investimento finanziario al quale non corrisponderanno le sperate ricadute positive per la comunità reggiana".