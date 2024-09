Tennis Il titolo ad Alessia. È sua la corona Under 10

Va ad Alessia Torresi il primo titolo provinciale di tennis del 2024. La giovane atleta del Ct Albinea ha conquistato l’alloro riservato all’Under 10 femminile sui campi del Ct Reggio superando in finale col punteggio di 6-1, 6-3 Mia Incerti, tesserata per il Ct San Biagio di Castelnovo Sotto. Nel tabellone maschile, invece, il match decisivo vedrà di fronte Nico Zanichelli (Cere) e Gabriele Massa (Sportissima Scandiano), che hanno avuto la meglio nelle rispettive semifinali su Sebastian Zaffelli (Ct Albinea) e Mattia Lorenzano (Ct Reggio).

Giovanili. Il Ct Reggio, padrone di casa, domina nella categoria Under 14 maschile, dove i suoi atleti occupano i 4 posti nelle semifinali: Mario Tribuzio fa l’impresa superando in rimonta il numero 1 Gianmaria Baisi (Ct Albinea), sconfitto 1-6, 6-4, 10-6 ed affronterà ora il compagno di squadra Edoardo Setti; nella parte bassa del tabellone il numero 2 Andrea Vescovini (Ct Reggio) batte 6-1, 6-3 Niccolò Gherardi (Cere) ed ora si giocherà un posto in finale con Nicolò Iori (Ct Reggio). Nell’Under 16 maschile soffrono, dovendo ricorrere al super tiebreak, sia il numero 1 Filippo Zotti che il numero 2 Filippo Askerz: il duo del Ct Reggio, dopo aver eliminato Vittorio Pinetti e Cristian Zdenek (Tc Castellarano) si giocherà il titolo in una finale in famiglia.

Open. Nell’Open maschile vittoria nei quarti per Luca Grasso (Ct Albinea), numero 2 del seeding, che lascia un solo game a Gabriele Cassia (Tc Cavriago); l’altro albinetano Luca Abati soffre con Luigi Fornaciari (Cere), che alza bandiera bianca sul 4-6, 6-4, 10-5, mentre Alberto Bedogni (Ct. Reggio) piega con un duplice 7-6 la resistenza di Matteo Burani (Ct Albinea). Nel doppio, invece, semifinale interessante tra i favoriti Tommaso Iotti-Filippo Iotti (Ct Albinea) e Andrea Benassi-Niccolò Iemmi (Ct San Biagio).

Quarta categoria. Nel doppio femminile di quarta categoria Paola Perotti-Sabrina Lovo (Ct Reggio-Ct Rio Saliceto), teste di serie numero 1, regolano 6-2, 6-1 Carlotta Bendinelli-Vittoria Pinotti (Ct Reggio); di fronte ora avranno Stefania Corradini-Jessica Zini (Ct Albinea-Ct Tricolore), che hanno estromesso Daniela Bigi-Nicole Bogo (Ct Tricolore-Ct Albinea) col punteggio di 6-0, 6-4. L’altra semifinale vedrà di fronte le rivelazioni Simona Bottazzi-Elena Peterlini (Ct Tricolore), vincitrici sulle numero 2 Arianna Rosi-Maria Angelica Tribuzio (Ct. Reggio) per 6-3, 6-4, e Eugenia Ferrari-Debora Castagnetti (Ct Tricolore), qualificatesi al penultimo atto del torneo col 6-2, 3-6, 10-6 a Sabrina Rossi-Federica Ferrari (Ct Reggio).