Un grosso cedro di un giardino privato crolla sulla strada

Un grosso cedro è caduto abbattendosi ieri pomeriggio in strada in via Lemizzone di Correggio verso San Martino in Rio, nel tratto compreso tra la rotonda di via della Pace e in corrispondenza di un’abitazione al civico 4. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni al cortile della casa dove era a dimora. La circolazione è rimasta interrotta per ore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma anche polizia locale e protezione civile per consentire le operazioni di rimozione dell’enorme pianta in tutta sicurezza. Da capire le cause: forse l’albero era già ammalorato da tempo oppure il maltempo col forte vento di questi giorni ha contribuito al peggioramento delle condizioni e quindi di conseguenza al crollo.