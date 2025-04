Un viaggio tutto da ridere. C’è Maurizio Casagrande

E’ il noto attore Maurizio Casagrande è stasera alle 21 al teatro di Bagnolo con "Il viaggio del papà", insieme a Francesco Velonà. Si racconta la storia di un padre e di un figlio che non si conoscono. Provano un profondo fastidio l’uno nei confronti dell’altro, divisi da sempre dalle loro differenze. Il padre avrebbe voluto un figlio che gli somigliasse: pragmatico, efficiente e spregiudicato, sempre alla ricerca del successo personale, esattamente come lui. Invece gli è capitato un figlio sognatore, vacuo e incapace di realizzare qualunque cosa. Il figlio dal canto suo, avrebbe voluto un padre che non incarnasse rigidamente la figura genitoriale, ma che fosse senza pregiudizi nei suoi confronti, che avesse una visione più ampia e moderna del mondo. Due realtà che non si capiscono. Un padre e un figlio che si danno la possibilità dell’incontro decidendo di fare un viaggio insieme. Ma accadrà un evento straordinario che li porterà a cambiare la loro visione del mondo. Come novelli Robinson Crusoe si ritroveranno naufraghi su di un’isola sconosciuta, costretti a cooperare e aiutarsi a vicenda per sopravvivere. Scopriranno che quell’isola non è come tutte le altre. È fatta di plastica e tutto quello che troveranno in quel luogo non è quello che sembra. Questo li porterà ad un incontro con un essere sovrannaturale che, attraverso il linguaggio universale della musica, chiederà il loro aiuto per non morire. Casagrande ha iniziato la carriera come musicista, per poi passare alla recitazione. Ha lavorato anche nella fiction "Carabinieri", poi in tv con "Famiglia Salemme Show", "Da Nord a Sud… e ho detto tutto", accanto a Gigi Proietti ne "Il signore della truffa", con Enrico Brignano e Giorgio Panariello in "Sharm el Sheikh. Un’estate indimenticabile".

Antonio Lecci