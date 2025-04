"Un viaggio unico e toccante"

"Abbiamo scelto di partecipare al giubileo come educatori del Movimento Familiaris Consortio, è stato un desiderio comune e tanto atteso, ma trovarsi a vivere anche i giorni che precedono il funerale di Papa Francesco (e il giorno stesso) ha trasformato questo viaggio in qualcosa di unico e profondamente toccante. In quest’anno giubilare, vedere questa partecipazione giovanile è forse la più grande testimonianza che il messaggio del Papa ha davvero lasciato il segno. Sono molto grata di essere qui oggi, a Roma, accompagnando i miei ragazzi a vivere questo momento di grande fede".