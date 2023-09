"Vigili del Fuoco? I turni devono restare così"

Un’interrogazione al ministro dell’Interno è stata presentata dai deputati reggiani del Pd Ilenia Malavasi (foto) e Andrea Rossi sul cambio di orario di servizio per il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti. La sede castelnovese dei pompieri, come già riportato in questi giorni dal nostro giornale, è attualmente riconosciuta dal dipartimento centrale come ‘sede disagiata’ con il personale che può fruire di un orario di lavoro di 24 ore seguite da tre giorni di riposo.

Una turnazione funzionale e necessaria per le distanze da coprire a carico dei lavoratori e per le difficoltà degli interventi da eseguire nei comuni montani. Dal 1° gennaio anche a Castelnovo sarà però attivo lo stesso orario di lavoro previsto per i distaccamenti di città.

"Su 32 vigili del fuoco assegnati a Castelnovo, oltre il 70% risiede fuori del territorio di competenza – spiega l’onorevole Malavasi –. Parliamo di un territorio di quasi 1.000 km quadrati, caratterizzato da difficili condizioni climatiche, con una moltiplicazione dei frequentatori nel periodo estivo, frazioni, località e borghi sparsi per tutta la montagna, distanze tortuose e la presenza di stazioni sciistiche, bacini, luoghi turistici".

Malavasi spiega che nell’interrogazione "chiediamo al ministro se e come ritenga di attivarsi affinché il distaccamento di Castelnovo possa mantenere l’attuale orario di servizio per salvaguardarne l’efficienza, aderire alle istanze sindacali e del personale ed evitare l’indebolimento di un presidio così importante".

