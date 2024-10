Vilde Benassi compie un secolo di vita

Nata a Baiso il 25 settembre del 1924, Vilde Benassi la settimana scorsa ha festeggiato con i parenti i ‘primi’ 100 anni della sua vita in buone condizioni di salute. Ne dà la notizia, con gioia, la nipote Lina Vogni, ricordando in una breve nota alcuni passaggi della lunga e laboriosa vita si Vilde. Nata a Baiso, la centenaria apparteneva alla numerosa famiglia di mezzadri in un Comune dove la dinastia dei Benassi è molto presente anche oggi. Quella di Vilde era una famiglia numerosa e fin da ragazzina ha cominciato a lavorare aiutando la mamma e occupandosi dei fratelli più piccoli. Cresciuta dando sempre il suo contributo di lavoro alla famiglia, si è quindi unita in matrimonio con Mario Tamelli, trasferendosi quindi alle Macchie, sempre come mezzadri, dove sono nati i figli Orlando e Vanna. Negli anni sessanta la famiglia si è trasferita a Gavasseto e successivamente in un podere alla prima periferia di Reggio continuando a fare i contadini e quindi senza risparmio di fatiche per nessuno. Dopo tanti sacrifici Vilde e il marito Mario sono riusciti a costruirsi una casa a Reggio Emilia al Buco del Signore dove attualmente la centenaria Vilde vive con il figlio e vicino alle amate nipoti e pronipoti, conservando il ricordo degli anni giovanili trascorsi a Baiso. La centenaria Vilde Benassi è stata festeggiata dai familiari al ristorante Belvedere di San Giovanni di Querciola. Agli auguri di tutti i parenti e amici, si aggiungono anche quelli del giovane sindaco Fabio Spezzani, dell’amministrazione comunale e della comunità di Baiso.

s. b.