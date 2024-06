Gaia Gozzi, è di Guastalla la regina del nuovo tormentone dell'estate 2024 ‘Sesso e samba’

Guastalla (Reggio Emilia), 24 giugno 2024 – “Cambi le particelle del mio Dna (...)”. Chi non vorrebbe sentirselo dire, almeno una volta nella vita, come dichiarazione d’amore, ma anche di assoluta, profonda intesa e complicità? Non un concetto semplice, una rivoluzione personale e amorosa in piena regola, che pronunciato dall’ugola sensuale di Gaia ha però il potere di diventare un messaggio spontaneo, naturale, rivolto a tutti, in particolare alle donne.

‘Dea saffica’ è uno dei due brani con cui Gaia (Gaia Gozzi, 29 settembre 1997, Guastalla), sta spopolando nell’estate 2024, essendo fra i più programmati nei canali digitali, in rotazione radiofonica e con un videoclip che rimane impresso.

Scritto da Gaia e prodotto da Bias, ‘Dea saffica’ è un brano che nasce per celebrare le donne, e la cantante ex vincitrice di Amici, nata a Guastalla con passaporto brasiliano, lo dimostra molto bene nel videoclip associato alla canzone, diretto da Stella Asia Consonni, dove Gaia è circondata da sette ninfe e si fa messaggera di un significato che esalta la natura stessa femminile, portatrice di idee e fecondità. L’unione tra donne ne fa creature resilienti e invincibili, anche in virtù della propria forza e delle proprie vulnerabilità.

La femminilità cioè intesa come creatività, amore, piacere e fertilità. Ma non basta, perché Gaia, che proveniva già da un momento musicale fortunato, con l’uscita di ‘Tokyo’ nel novembre 2023, per questa stagione calda 2024 ha sfornato un brano che è già una hit insieme a Tony Effe, ovvero ‘Sesso e samba’, disco d’oro a meno di un mese dalla sua uscita in tutte le piattaforme. Orecchiabile, latino, ma anche ricco di ritmi urban e trap. Al numero 1 delle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, ‘Sesso e samba’ unisce melodie brasiliane di Gaia alla trap urban di Tony Effe, un mix di personalità diverse che sta catturando pubblico e classifiche.