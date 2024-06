Notte Rosa 2024, la Riviera accende i motori: il programma completo degli eventi

Bologna, 6 giugno 2024 – Si avvicina quel periodo dell’anno in cui l’intera costa dell’Emilia-Romagna si colora di rosa.

Torna la Notte Rosa per la sua edizione 2024, il più grande dancefloor d’Italia pronto ad accogliere a raffica i visitatori per un weekend all’insegna del puro divertimento senza barriere e senza età.

Una versione 2024 all’insegna del ballo in tutte le sue forme, dal liscio all’elettronica, pronta ad animare tutte le località della Riviera nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Proprio il liscio avrà un significato chiave nell’evento in arrivo, nell’ottica del 70esimo anniversario della pubblicazione di ‘Romagna Mia’.

Sommario

La Romagna si arricchisce di eventi già dall’inizio della settimana della Notte Rosa 2024. Dal 2 al 4 luglio, a Gatteo Mare (Fc), si celebra la tradizione del folk romagnolo con la seconda edizione del festival di Sanliscio. Per festeggiare i 70 anni di ‘Romagna Mia’, invece, a Rimini arriva ‘Rimini Folk’ giovedì 4 luglio, per una serata in onore del liscio con l’orchestra Frank David.

A Riccione (Rn), dal 2 al 5, arriva la 13esima edizione di Ciné – Giornate di cinema con incontri con protagonisti del settore come registi e attori, talk e proiezioni speciali. A Ferrara, invece, giovedì 4 luglio è il turno del Summer Festival in piazza Ariostea.

Non mancano nemmeno i grandi nomi della musica italiana: Morgan si esibisce giovedì 4 in piazza Malatesta a Rimini, mentre a Bertinoro (Fc) tocca a Vinicio Capossela ai giardini della Rocca, per un evento con ingresso a pagamento.

A Rimini, uno dei luoghi di culto della movida romagnola, ‘Vivo concerti’ presenta per il concerto in piazzale Fellini nel weekend della Notte Rosa una line-up di tutto rispetto, che presenta nomi come Blanco, Gaia e dj Shablo.

Dal 28 giugno al 7 luglio in piazzale Kennedy torna la rassegna a cura di Rds 100% Grandi successi, la radio partner dell’estate romagnola. Sono 4, invece, gli appuntamenti con il festival itinerante di Discoradio con tutte le hit dagli anni ‘60 ad oggi, in programma venerdì 29 e sabato 30 giugno e venerdì 5 e sabato 6 luglio dalle 22 fino a fine serata, anticipato dai live di Cioffi e Mara Sattei. Non mancano, in contemporanea, i format proposti negli anni passati ‘Un mare di vino’, ‘Un mare di fuoco’ e la romantica passeggiata in riva nel mare nel quale si può assistere a spettacoli di vario tipo, con il clou dal bagno 47 al 63.

A Riccione la 17esima edizione del Festival del Sole arriva ad occupare anche la serata di venerdì 5 luglio. Si tratta di uno dei maggiori festival europei dedicati alla ginnastica che vedrà la partecipazione di 2.500 atleti provenienti da 16 nazioni differenti. La star della Notte Rosa riccionese, tuttavia, è il popolare cantautore lombardo Dargen d’Amico, ospite del concerto ‘Sotto il Sole di Riccione’ in programma nella cornice di piazzale Roma la sera del 6 luglio. La mattina del giorno stesso, dalle 11 alle 13, i più importanti locali sul lungomare organizzano l’Aperidance in compagnia dei Djs del Take Over.

Annalisa è la regina indiscussa del Weekend Dance della Notte Rosa a Cattolica, con un grande concerto a pagamento sabato 6 luglio. In piazza Primo Maggio, invece, si celebra la musica dance anni ‘90 con un concerto gratuito, che registra la presenza sul palco della conduttrice e cantautrice Jo Squillo. Domenica 7 luglio, per il suddetto evento, a calcare lo stesso palco è invece Cristiano Malgioglio.

Venerdì 5 luglio a Igea e sabato 6 luglio a Bellaria si tiene il ‘Carnevale in rosa’, una sfilata di carri allegorici e cortei mascherati con in sottofondo il dj set degli Space Invaders. Altro appuntamento da segnare quello di sabato 6 luglio, con l’aperitivo di Opening Energy Boat a bordo della motonave Super Tayfun, succeduto da spettacoli per i più piccoli. Domenica 7 luglio arriva, infine, il ‘Balamondo… Balla sulla spiaggia’, con Mirko Casadei e la sua Big Band.

Divertimento e musica anche a Misano Adriatico. Ad aprire le danze è il concerto di Raf, venerdì 5 luglio in piazzale Roma, mentre sabato 6 luglio è il turno del ‘Carnevale dell’Estate’ con i carri pronti a sfilare in parata sul lungomare. Chiude il weekend danzante lo spettacolo dell’orchestra di Roberta Cappelletti, domenica 7 luglio.

A Santarcangelo di Romagna, infine, prende il via nella serata di venerdì 5 la 54esima edizione di ‘Santarcangelo Festival: While we are here’, durante il quale il borgo medievale si trasforma in una ‘città-festival’ all’insegna delle arti figurative.

Grandi nomi della musica dance anni ‘90 sono pronti ad infiammare il palco del consueto concerto del venerdì della Notte Rosa, allestito in piazza Costa a Cesenatico. Tanti i big del genere attesi per un’esibizione sotto il grattacielo colorato di rosa: da Molella ai Datura, passando per i Double You e Nathalie Aarts from The Soundlovers.

Anche Forlì si colora di rosa nella serata di venerdì 5 luglio, con il ‘Balamondo… Dance Floor Party’ in piazza Saffi che attende come ospiti i Boomdabash e la Big Band di Mirko Casadei.

Nella stessa sera, a Gatteo Mare, fa tappa all’Arena Rubicone Filippo Graziani, un cantautore in ascesa che giunge in riviera romagnola in occasione del tour che celebra anche la figura del padre Ivan. Special guest della serata il fresco vincitore del premio Tenco Eugenio Finardi.

Rimanendo a Gatteo, l’intera giornata di domenica 7 luglio è dedicata al 70esimo anniversario di Romagna Mia. Si parte alle prime luci dell’alba con uno speciale concerto dei Santa Balera accompagnati dalla verve di Moreno il Biondo. Alle 16.30, invece, i ragazzi del ‘Gatteo Mare summer village’ organizzano un flash mob in spiaggia. Alle 21.30, infine, chiusura in bellezza con una serata danzante ricca di ospiti di livello all’Arena Rubicone.

San Mauro Mare propone venerdì 5 luglio una serata in compagnia dell’animazione di Radio Gamma Party e dei Los Lobos.

Venerdì 5 luglio, i Joe di Brutto si apprestano ad animare Marina di Ravenna con lo show ‘Discomusical’. La band porta sul palco alcuni dei brani più significativi degli anni 70, con sgargianti abiti da scena e coinvolgenti coreografie.

Il ‘Balamondo’ fa tappa anche a Cervia, sabato 6 luglio, per l’edizione ‘Ballando sotto le stelle’. Sul palco le big band di Paolo Belli e Mirko Casadei, per un appuntamento con i suoni nuovi e sperimentali in piazza Garibaldi.

A Russi spazio a ‘La lunga notte del BalFolk’ sabato 6 luglio, per un gemellaggio danzante tra Francia e Italia.

Il weekend rosa della città estense offre due esibizioni di spessore in vista del ‘Ferrara Summer Festival’: sabato 6 luglio è il turno del rapper Tedua, mentre domenica 7 luglio tocca al noto cantautore Calcutta. Gli eventi sono a pagamento e si svolgono nella cornice di piazza Ariostea. La giornata in questione, tuttavia, ha inizio dal mattino con il ‘Recital di Gile Bae per pianoforte solista’ alla Certosa monumentale, con inizio alle ore 6.

Star della musica italiana presenti anche a Comacchio, in piazza Italia a Lido delle Nazioni. I primi ad entrare in scena venerdì 5 luglio sono i dj del Tormentoni, che presentano un repertorio di celeberrime hit radiofoniche a partire dagli anni ‘80. A seguire, alle ore 22, arriva il momento dell’esibizione live dell’eclettico artista Rosa Chemical. La sera successiva, sabato 6 luglio, si parte alle 21.30 con il Radio Company Summer Tour 2024 che propone, alle 22, il concerto del rapper Shade.

Allo scoccare della mezzanotte nella serata tra venerdì 5 e sabato 6 luglio, La Riviera si accende in contemporanea con gli spettacoli di fuochi d’artificio.

La musica fa da padrone del weekend anche alle prime luci dell’alba: sabato 6 luglio alle 5 si esibisce a Rimini Federico Mecozzi, domenica 7 luglio alle 6 a Ferrara il Recital di Gile Bae e, sempre domenica, alle 6.30 Gatteo Mare si sveglia con il concerto dei Santa Balera e Moreno il Biondo.

Il weekend rosa arriva anche nei parchi divertimenti della Romagna.

A Mirabilandia, sabato 6 luglio, è in programma un evento firmato da Claudio Cecchetto pronto a fare ballare tutti i visitatori fino alle 23, grazie a una collaborazione con il Samsara di Riccione.

Sotto l’arco di Augusto di ‘Italia… In Miniatura’, invece, si animano ballerini di folk in miniatura realizzati dagli artigiani del parco.

A Riccione, Acquafan partecipa al weekend con le sue illuminazioni rosa e un punto selfie per foto ricordo tutte in pink. Oltremare, invece, organizza una visita alla laguna di Ulisse per incontrare a tu per tu animali esotici come pappagalli, rapaci, alligatori e molto altro.

Per l’occasione, all’ora del tramonto, anche l’Acquario di Cattolica si colora di tinte rosa.