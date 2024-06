Notte rosa anche sul colle tra piadina e liscio

Si è completato il cartellone di ‘Bertinoro Estate’ che si estende da giugno alla fine di agosto, con una ventina di appuntamenti all’insegna della musica e dell’ospitalità. Accanto ai concerti dei grandi nomi della musica (Tosca, Vinicio Capossela, Goran Bregovic, Cisco & Bandabardò, Daniele Silvestri), il programma prevede il ritorno di rassegne ormai consolidate ed eventi speciali che animeranno le sere del ‘balcone di Romagna’. Il 5 luglio torna la seconda edizione del Piadina Night al quale si affiancano anche i festeggiamenti per i 70 anni di ‘Romagna mia’: si festeggia così la Notte Rosa con due emblemi della Romagna. Protagonista indiscussa della serata sarà la piadina, regina delle tavole romagnole e del cibo di strada. Nel corso della serata potrà essere degustata con farciture classiche e gourmet, studiate apposta per la Notte Rosa. Ad accompagnare le degustazioni ci saranno i vini di Bertinoro. In programma anche uno show cooking e uno spazio laboratorio per i più piccoli. Dopo le degustazioni tutti in pista con ‘Un Ballo liscio’ a cura di Tesi e Carboni, per rendere omaggio all’inno della Romagna nostra terra composto Secondo Casadei.

Confermata anche la data del 12 luglio per Fricò Royal. Dalle 20 fino alle 3 il centro storico sul colle ospiterà vari appuntamenti, fra concerti, spettacoli, dj set. Il 10 agosto sarà poi la volta di un altro appuntamento fisso, BertinLove.

Fra gli appuntamenti della serata spicca il concerto della attrice-cantante italo-argentina Sarita Schena, venata di intensa malinconia, con un repertorio che accosta autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo e autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. Per gli appassionati del firmamento sarà inoltre possibile partecipare a un’osservazione guidata nel punto più alto del colle: la rocca.

Dopo il grande gradimento degli scorsi anni sono state organizzate anche quest’anno le rassegne ‘Ci vediamo all’alba’, ClassicoAntico, ‘Donne in Blues’.

Quattro gli appuntamenti all’alba nel cortile della rocca di Bertinoro. Si parte il 7 luglio con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, si prosegue poi il 4 agosto con ‘Hooverville Entertainers’, l’11 agosto con il Ciuma Trio e si chiude il 18 agosto con Contrada Lamierone. La musica classica avrà dimora a Bertinoro dal 22 luglio al 28 agosto con concerti alla Concattedrale di Bertinoro, Pieve di Polenta e nelle chiese del borgo. Piazza Colitto a Fratta Terme ospita invece la rassegna di Donne in blues. Si comincia il 27 luglio con il Marta Capponi Quartet. Il 3 agosto è previsto il concerto ‘Back to the blue coast’. Ultimo appuntamento il 17 agosto con Nudha, all’anagrafe Sara Zaccarelli, che insieme al suo quartetto presenterà il suo primo disco, dal sapore rock blues.

Matteo Bondi