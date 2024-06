Elezioni comunali Reggio Emilia: guida al voto e fac simile della scheda

L’ora X si avvicina: sabato 8 e domenica 9 giugno 226 comuni emiliano-romagnoli su un totale di 330 saranno chiamati a votare per le elezioni amministrative 2024, al fine di indicare per le loro città non soltanto un nuovo sindaco ma anche i futuri consiglieri comunali.

Oltre al nostro, i capoluoghi di provincia coinvolti sono Modena, Ferrara, Cesena e Forlì.

Nel reggiano i municipi da rinnovare saranno 31 su 42, per un totale di 434 posti in Consiglio da assegnare.

Elezioni comunali a Reggio Emilia: il fac simile della scheda elettorale

Nella prima giornata di voto (sabato) i seggi saranno aperti dalle 15 alle 23, mentre domenica 9 non ci sarà interruzione dalle 7 alle 23.

A Reggio Emilia i candidati al titolo di primo cittadino sono sette (qui tutte le liste), due in più rispetto al 2019, per un totale di 16 liste da cui saranno eletti anche 32 consiglieri. Procedendo dall’alto verso il basso nella scheda elettorale, il primo simbolo offerto ai reggiani saranno le tre stelle tricolori del ‘Movimento per Reggio Emilia’, sotto al nome di Paola Soragni; ecco poi la coalizione di Marco Massari con la sua lista civica, Sinistra in comune, Pd, Europa Verde e Possibile, Movimento 5 stelle, Uniti per Reggio Emilia e Azione; a seguire Coalizione Civica con la proposta di Fabrizio Aguzzoli e in fondo al lato sinistro Giuliana Maria Reggio per Alleanza Civica.

Nella metà destra della scheda il primo nome sarà quello di Vladimir Hasbi Sabillon con la sua lista Pane, pace e lavoro. Poi Gianni Tasselli per Reagire e la coalizione a sostegno di Giovanni Tarquini: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega oltre alla sua lista civica.

Le possibilità sono tre: la prima consiste nel tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando così la propria preferenza ad essa e al candidato sindaco da lei appoggiato. È ammesso anche il voto disgiunto, contrassegnando una lista e il nome di un candidato a quella non collegato; si può infine votare solo il sindaco desiderato senza tracciare alcunché su nessun simbolo di nessun partito.

Nelle righe poste accanto ai simboli, i reggiani potranno indicare anche uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da loro votata. Attenzione però: non si possono scegliere due persone dello stesso sesso, quindi bisognerà scrivere un maschio e una femmina altrimenti la seconda preferenza sarà annullata.

Il primo turno eleggerà il nuovo sindaco solo nel caso in cui uno dei sette nomi raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti validi (vale a dire 50% più uno).

Se così non dovesse essere, si tornerà a votare per il classico ‘ballottaggio’ domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15, con la scelta ridotta ai due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Reggio Emilia spetta ad elettrici ed elettori italiani residenti in questo stesso comune o in una sua frazione, nonché cittadini Ue residenti qui che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella lista elettorale entro il 30 aprile. Ovviamente è richiesta la maggiore età e per esercitare il diritto di voto occorre presentarsi di persona presso la sezione elettorale nelle cui liste si è iscritti.

I documenti da portare con sé sono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento (carta d'identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio patente o passaporto).

Questi possono essere utilizzati anche se scaduti, mentre in loro mancanza l’identificazione è ritenuta valida anche attraverso la conoscenza personale e l’attestazione da parte di uno dei membri del seggio o di un altro elettore del Comune provvisto di documento valido, o ancora presentando ricevuta della carta d’identità elettronica.

Si tratta di un documento personale valido per 18 votazioni sul quale è indicato anche il numero della sezione alla quale si è assegnati per il voto – per chi non la conoscesse, è possibile impararla anche tramite i servizi del sito del Comune ‘Cerca il tuo seggio’ e ‘Il mio spazio’. In caso di esaurimento dei 18 spazi sulla tessera destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione o per deterioramento, smarrimento o furto di essa, occorre richiedere un duplicato all’ufficio elettorale. Il suo rilascio avviene immediatamente. Se l’indirizzo indicato è inesatto o da aggiornare occorre telefonare all'ufficio per verificare la situazione e prendere gli accordi necessari. In caso di cambio di residenza il Comune, oltre alle registrazioni anagrafiche aggiornate, invia l'etichetta da apporre sulla scheda elettorale a mezzo posta.

Chi è stato iscritto nelle liste elettorali reggiane dopo le ultime elezioni politiche di settembre 2022 fino a inizio gennaio 2024 (compresi i neomaggiorenni) e non ha mai ritirato la propria tessera elettorale, dovrebbe averla ricevuta a casa con notifica. Se fosse arrivata anche a chi avesse già provveduto a ritirarla presso l’ufficio, questi dovrà utilizzare per votare la tessera che ha la data di rilascio più recente. Per chi invece non l’avesse ricevuta, occorre rivolgersi all’ufficio elettorale in via Toschi 27 nella sede dell’anagrafe centrale. Questo ufficio è aperto tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Non è necessario appuntamento e sono previste anche aperture straordinarie: venerdì 7 dalle 8 alle 18, sabato 8 dalle 8 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Dovrà recarsi lì a ritirare la propria tessera anche chi ha preso la residenza a Reggio o la cittadinanza italiana nei primi mesi del 2024. Chi si è trasferito nel capoluogo dopo il 23 aprile dovrà invece votare nel Comune di precedente residenza.

Nel giorno precedente e nei due delle elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampe, murali o altri manifesti.

I seggi numero 69 e 70 che normalmente si trovano in via Cialdini 3, nell’istituto superiore Motti, a causa di un cantiere sono temporaneamente spostati nella scuola primaria Zibordi in viale Monte Grappa, 8.

Oltre a Reggio Emilia, gli altri due Comuni con più di 15mila abitanti in cui si sceglie il sindaco sono Casalgrande e Scandiano.

I Comuni alle urne con meno di 15mila abitanti sono invece Albinea; Bagnolo in Piano; Baiso; Bibbiano; Boretto; Cadelbosco di Sopra; Campagnola Emilia; Carpineti; Castelnovo ne’ Monti; Cavriago; Fabbrico; Gattatico; Gualtieri; Guastalla; Montecchio Emilia; Novellara; Poviglio; Quattro Castella; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; Rubiera; Sant’Ilario d’Enza; Toano; Vetto; Vezzano sul Crostolo; Viano; Villa Minozzo.