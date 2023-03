Arcetana, non puoi permetterti di sbagliare

di Federico Prati

Rush finale per l’Eccellenza che vive oggi il quintultimo turno. In orario pomeridiano (ore 15.30) non può fallire in casa l’Arcetana che affronta la Vignolese: i biancoverdi sono in zona play-out incalzati da Boretto e Castellana e devono mantenere entro i 6 punti il distacco dalle altre formazioni in lotta per la salvezza. Fra i biancoverdi si conta di recuperare il difensore Bonacini e di centrare un hurrà che manca da 6 gare; dirige Dumea di Bologna. Fra le mura amiche il tranquillo Rolo può decretare la retrocessione dell’Anzolavino; fischia Frigo di Parma. Per l’onore e poco più la trasferta del Campagnola che rende visita alla deludente Piccardo Traversetolo con la direzione del modenese Previdi. In notturna (ore 20.30) match in salita per il Boretto che ospita il Colorno, una delle big che però ha dovuto rinunciare ormai da tempo ai sogni di gloria; match affidato a Di Palma di Cassino.

Dopo l’euforia per l’immediato ritorno in Prima categoria, la FalkGalileo si rituffa nell’avventura della Coppa Emilia dove viaggia nel piacentino contro il Rottofreno, ritrovando il suo capitano Autiero. Match a Impiglia di Parma. Analogo impegno per la Rubierese che, con l’obiettivo di festeggiare domenica il salto di categoria sempre al "Valeriani", attende i parmensi del Lesignano, in lotta per i play-off del girone C. Mister Marino deve rinunciare ancora agli infortunati Ferretti e Parenti; dirige Cortese di Bologna.

In palio la finalissima del Memorial Presidenti di Terza categoria in agenda per mercoledì 19 aprile in campo neutro: lo Sporting Tre Croci cerca il blitz a Dosolo contro il Rapid Viadana, mentre il Vetto va all’assalto del Cadelbosco. In tutte le gare di Coppa, persistendo la parità al 90’, si procederà direttamente coi calci di rigore.

Il programma

Eccellenza: Arcetana (33)-Vignolese (39) ore 15.30; Boretto (32)-Colorno (55); Piccardo Traversetolo (47)-Campagnola (21) ore 15.30; Rolo (45)-Anzolavino (21) ore 15.30. Completano il turno Borgo San Donnino (78)-Virtus Castelfranco (64), Castellana Fontana (32)-Sasso Marconi (47), Castelvetro (54)-Agazzanese (67), Cittadella (68)-Fidentina (39) ore 15.30, La Pieve Nonantola (40)-Real Formigine (56) e Modenese (34)-Nibbiano (39) ore 15.30.

Coppa Emilia Seconda categoria (quarti di finale): Rottofreno-FalkGalileo; Rubierese-Lesignano.

Memorial Presidenti Terza categoria (semifinali): Rapid Viadana-Sporting Tre Croci; Vetto-Cadelbosco.