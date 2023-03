Arrivano i super tifosi

La Reggiana avrà un gruppo di tifosi davvero speciale nella partita di sabato (si gioca alle 17,30) contro la Recanatese che potrebbe risultare decisiva nella corsa verso la promozione in cadetteria.

A spingere la squadra di Diana verso il successo, infatti, ci sarà anche un gruppo di ragazzi diversamente abili, seguiti da varie associazioni provinciali, che potranno accedere allo stadio grazie a un’iniziativa portata avanti da Nicole Ferrarini che da tempo si impegna in questo senso per aiutare questi ragazzi.

"E’ un modo - spiega la stessa Ferrarini (nella foto a fianco) - per portare avanti il lavoro che aveva fatto mia madre con il centro di coordinamento e ripercorrere le sue orme per quanto mi è possibile.

Oggi quel tipo di rapporto con i tifosi non si può più fare e allora cerco di aiutare questi ragazzi che hanno una grande passione per la Reggiana e per il calcio. Voglio ringraziare in modo particolare la Reggiana perché sia il presidente Salerno che il direttore generale Cattani sono sempre molto disponibili a questo genere di iniziative e ci aiutano in tutti i modi possibili"