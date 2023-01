Bmr alla decima vittoria consecutiva

BMR BASKET 2000

83

MOLINELLA

71

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli, Aguzzoli, Paparella, Dias 16, Longoni 17, Merlo 16, Terreni 4, Longagnani 14, Sakalas 7, Ferko, Codeluppi 1, Magni 9. All. Diacci.

PALLACANESTRO MOLINELLA: Guazzaloca 2, Prati 7, Cobianchi, Bianchi 15, Zanetti 4, Sanna 24, Govi, Lanzarini 8, Ndaw 9. All. Giuliani.

Arbitri: Femminella e Maffezzoli di Reggio Emilia.

Note: parziali 20-18, 37-42, 62-54.

Decima vittoria di fila per la Bmr Basket 2000 (24), che si aggiudica la sfida testa-coda di C Gold contro una generosa Molinella (6), che avanti a metà gara di 5 lunghezze, si mantiene sempre in partita fino ai minuti conclusivi, trascinata da Sanna. Nelle fila reggiane, oltre al miglior Longagnani della stagione, menzione d’obbligo per il terzetto composto da Longoni, Dias e Merlo.