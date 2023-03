Fabbrico, annata storica È promosso anche il volley

di Claudio Lavaggi

Lascia? No, in questo caso diciamo raddoppia.

Fabbrico, oltre alla promozione in Eccellenza della squadra di calcio, ha appena ottenuto la promozione in Serie C della squadra maschile di volley, arrivata due turni dal termine del campionato di Serie D e con una sola sconfitta in tutta la stagione.

"E’ vero – dice il presidente Dino Bonini – i ragazzi erano fortemente determinati ad ottenere questa promozione e in un certo senso gliela abbiamo tenuta nascosta sino all’ultima gara casalinga dove abbiamo potuto festeggiare".

Campionato dominato? "In effetti questa è una squadra abbastanza esperta in cui si sono inseriti diversi giovani. Alcuni giocatori hanno già giocato in Serie C e quindi sapevano cosa fare in una categoria inferiore".

Anche la Pallavolo Fabbrico non è nuova alla C. "Abbiamo disputato questa categoria alcuni anni fa, ma negli anni precedenti abbiamo passato diversi giocatori a Campagnola che poi sono rientrati. La prossima stagione? Teoricamente tra la D e la C non c’è una differenza enorme di costi, ma se porteranno da tre a due i gironi ci sarà da viaggiare di più. La C la faremo sicuramente. Ai nostri ragazzi abbiamo sempre detto tre cose: vogliamo che formiate un vero gruppo squadra molto amalgamato; vogliamo che comunque vi divertiate e da parte nostra vi assicuriamo che se in campo guadagnerete la Serie C, l’anno prossimo disputeremo il campionato ottenuto".

Dietro c’è anche il settore giovanile. "Sì, abbiamo una squadra under 19 e una dozzina di ragazzi del 201112 e quindi - chiude il presidente Bonini - il futuro c’è".

Ecco il roster neopromosso diretto dal tecnico Ermanno Franzoni: Simone Maugeri (Palleggiatore, 23 anni), Riccardo Badari (P., 19), Davide Bussei (P., 30), Fabio Mazzoni (Libero, 31), Alessandro Borri (L., 18), Daniele Soprani (Centrale, 30), Federico Foroni (C, 30), Ivan Bussei (C., 19), Luca Bianchini (Banda, 24), Valerio Morellini (B., 24), Riccardo Davolio Marani (B., 30, capitano), Nicolò Corbetta (B., 23), Matteo Bignardi (Opposto, 23), Matteo Faraci (O., 23).