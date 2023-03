Fabbrico, FalkGalileo e Rubierese: è qui la festa?

di Federico Prati Salto di categoria ad un passo per tre club storici come Fabbrico, FalkGalileo e Rubierese. Nella domenica del calcio dilettanti col ritorno dell’ora legale (calcio d’inizio alle 15,30), il club della Bassa può esultare davanti al proprio caldo pubblico del "Soprani" contro il Ganaceto diretto da Bonissone, guarda caso ex attaccante dei biancazzurri. La truppa di mister Galantini comanda il girone B di Promozione con 14 punti sul BaisoSecchia a 5 turni dal gong, quindi potrebbe bastare anche un pari in caso di ko dei gialloblù nel derby di Vezzano; fra i fabbricesi rientrano da squalifica Genova, Minelli e Scappi, mentre è out il centrocampista Barbieri. Punti pesanti nel derby appenninico fra l’Atletic Progetto Montagna in lotta per la salvezza anche tramite i play-out e la Vianese che deve conquistare il pass per i play-off. Il Castellarano si affida al puntero ex di turno Nadiri per liquidare l’inguaiato Polinago. Ultime tre giornate invece in Seconda categoria dove basta un punto alla FalkGalileo attesa dallo scontro del "Galeotti" contro il Carpineti che insegue a 9 punti e dovrà vincere ad ogni costo per rinviare la festa dei cittadini e difendere l’argento. Fra i falketti out capitan Autiero, squalificato per...