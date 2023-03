La partita con Treviso anticipata a sabato

Prendete carta e penna per segnarvi i nuovi orari e i giorni del cammino biancorosso e soprattutto non prendete impegni.

La Legabasket ieri ha infatti ufficializzato le tappe della Unhaotels fino alla 27esima giornata. Lo ‘spareggio salvezza’ contro Scafati andrà in scena domenica 2 aprile alle 17,30 al PalaBigi, la trasferta a Varese sarà invece sabato 8 aprile alle 20,30 e quindi alla vigilia di Pasqua.

La novità è rappresentata soprattutto dall’anticipo del match interno con Treviso che, secondo il nuovo palinsesto, sarà sabato 15 aprile alle 20,30. Novità anche per la trasferta a Tortona, con Cinciarini e compagni che scenderanno sul parquet avversario alle 20,30 di mercoledì 19 aprile per il turno infrasettimanale. Il percorso della truppa di coach Sakota proseguirà poi ospitando Brescia (23 aprile), andando a Sassari (30 aprile) e si concluderà con l’arrivo di Trento in via Guasco (7 maggio).