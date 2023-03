Out Laezza, Guglielmotti e mister Diana Fischia Turrini di Firenze

Nessuna sorpresa dal giudice sportivo che ieri ha notificato una giornata di squalifica a Laezza, Guglielmotti e mister Diana. I primi due erano stati espulsi per doppia ammonizione nel corso della gara col Rimini mentre il mister si era beccato il rosso diretto per ‘condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro (Monaldi)’. In panchina con la Recanatese ci sarà quindi Alessio Baresi. Ieri è arrivata anche la designazione: sabato arbitrerà Niccolò Turrini di Firenze, coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e Luca Landoni di Milano, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Mattia Drigo di Portogruaro.

Nel frattempo è stata aperta la prevendita per il match di sabato: i tagliandi sono già disponibili online attraverso il circuito ‘Vivaticket e in tutte le ricevitorie autorizzate oltre che al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B. I botteghini saranno invece aperti a partire dalle 16 e resteranno operativi fino alle fine del primo tempo della gara (18,15 circa).