Questa sera in campo Torre e Nubilaria

Anticipi casalinghi, alle 21,15, per due delle reggiane di Serie D, impegnate nella terza giornata di ritorno della poule retrocessione. Allo "Scaruffi" cerca continuità la Berrutiplastics Torre (12), che dopo il vittorioso colpo esterno col fanalino Antal Pallavicini riceve la visita di un’altra formazione alla portata, Calderara (8). Nelle fila bolognesi attenzione all’esperto Vettore (11,1 punti di media) sotto i tabelloni, oltre all’ala Mazzoli (10,6). Nell’altro girone avversario tutt’altro che banale per il Nubilaria (8), che al PalaMalagoli è impegnata al cospetto della battistrada Argenta (18): la squadra di Freddi, reduce dal pesante -20 rimediato col Voltone, dovrà fare i conti con una rivale che arriva da 4 vittorie di fila e ha nell’esperto lungo ex Pallacanestro Reggiana Cortesi (13,1), 38 anni, il punto di riferimento nell’area pitturata. Domani alle 18 l’SB Cavriago (10) ospita Russi (8), domenica nella poule playoff la Scuole Basket (6) è impegnata alla stessa ora in quel di Vignola (10).