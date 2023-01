Serie D La Nubilaria inizia la poule salvezza

Comincia questa sera la seconda fase di Serie D e, alle 21,15, il Nubilaria (2) riceve nella prima giornata della poule retrocessione gli estensi della Benedetto Cento (0). Chiusa la prima parte di regular season al terzultimo posto del girone, gli uomini di Freddi vogliono sfruttare il fattore campo per partire subito col piede giusto, al cospetto di un avversario dall’età media estremamente giovane e che non ha una prima opzione offensiva designata, eccezione fatta per il 19enne play Trazzi (9,1 punti di media). Domani alle 21 la Berrutiplastics Torre (2) gioca a Cesena (4), mentre lunedì alle 21 l’SB Cavriago (2) fa visita ai bolognesi del Voltone (4).