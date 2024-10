Addio a Giulianelli, il signore del volley

È stato il pioniere della pallavolo di Novafeltria. Un imprenditore capace di portare la squadra alla storica promozione in serie D. Il paese piange la scomparsa di Domenico Giulianelli, morto a 77 anni. Alla guida della GBG - l’azienda di cui era socio – Giulianelli legò la sua società sia alla squadra maschile sia a quella femminile. Gli uomini centrarono nella stagone 1977-’78 la storica promozione in D. In quella squadra militavano tanti ragazzi di Novafeltria, tra cui l’assessore ai lavori pubblici Fabio Pandolfi. L’energia di ‘Mengo’ (così era soprannominato) e le vittorie furono contagiose tanto che in quegli anni il volley a Novafeltria era più seguito del calcio. Il funerale di Giulianelli si tiene oggi alle 10 alla chiesa parrocchiale di Novafeltria. ’Mengo’ lascia i figli Giacomo e Valentina.

m.c.