Addio al ’mostro’: case di lusso all’ex Enel

Appartamenti di lusso con vista sul portocanale e un nuovo parco di 2mila metri quadrati. Svelato l’altro ieri (al Club Nautico) il progetto di Green marina, la nuova area residenziale che sorgerà sulle ceneri del maxi stabilimento ex Enel in via Destra del porto. "I lavori inizieranno nei primi mesi del 2025 e saranno ultimati tra la fine fine del 2026 e l’inizio del 2027", fa il punto Paolo Signoretti, l’amministratore delegato di Supernova, società che realizzerà l’intervento. Una volta abbattuti i fatiscenti capannoni dell’Enel – chiusi da oltre 20 anni – nell’area sarà costruito un complesso residenziale con 30 appartamenti. Fanno parte del progetto anche il nuovo parco da 2mila metri, un parcheggio pubblico da 28 posti (con predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici) e una pista ciclopedonale. È un intervento che, assicurano da Supernova, sposerà la ’filosofia’ del Parco del mare di Rimini. Per l’assessore all’urbanistica Roberta Frisoni, il progetto Green marina "persegue quegli obiettivi che la nostra amministrazione si è data in termini di trasformazione urbana, conciliando l’esigenza di nuovi spazi abitativi con la volontà di aumentare gli spazi verdi attrezzati e potenziare i servizi per tutti i riminesi".