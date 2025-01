Al via i corsi di teatro e danza

Con l’inizio del nuovo anno ripartono i corsi di teatro e danza della Scuola Bradipoteatar, patrocinati dalla segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, in collaborazione con gli Istituti Culturali. L’Associazione Bradipoteatar apre le sue porte per le lezioni di prova che inizieranno lunedì della prossima settimana. Le lezioni con cadenza settimanale, sono divise per fasce di età a partire dai 3 anni in su e si svolgono nello Spazio Bradipoteatar a Murata e nei locali della Palestra della scuola elementare di Serravalle. Sono attivi anche i corsi di danza del ventre lunedì sera. Si consiglia di telefonare o mandare un messaggio whatsapp al 335-7339768 o di spedire un’e-mail all’indirizzo bradipoteatar@bradipoteatar.com, per avere maggiori dettagli riguardo gli orari di inizio dei singoli corsi, divisi per fasce di età e per ogni ulteriore richiesta di informazioni e prenotare la lezione gratuita di prova.