Bellaria sogna il Giro d’Italia nel 2026

Bellaria (Rimini), 29 settembre 2024 – Bellaria Igea Marina punta al Giro d’Italia. Il sindaco Filippo Giorgetti non ha mai fatto mistero di voler portare in città una una tappa della kermesse ciclistica. Un sogno che probabilmente sarà difficile realizzare già nel 2025, mentre per il 2026 Bellaria Igea Marina ha più chance.

Giro di Italia Ciclismo Tappa FanoGruppo Maglia Rosa

Un passo indietro. Il percorso per il prossimo anno è ancora in fase di programmazione, ma una traccia di quel che succederà sulle strade da sabato 10 maggio a domenica 1 giugno 2025 si può già comporre. Si dovrebbe partire, stando ai rumors, dall’Albania con due o tre tappe previste all’estero. I ciclisti una volta arrivati in Italia percorrerebbero per la prima settimana il versante adriatico, regione per regione, per poi partire dalle Marche verso il centro Italia. Ma Bellaria Igea Marina, come tutta la zona della Romagna, probabilmente per l’edizione 2025 dovrà rinunciare alle proprie ambizioni. Quel desiderio di portare la corsa rosa in città che il primo cittadino aveva espresso potrebbe concretizzarsi a partire dal 2026. “Noi come comune ci siamo candidati e abbiamo dato la nostra disponibilità per ospitare il Giro – sottolinea Giorgetti – e sarebbe sia un sogno che una grande opportunità per tutti noi”.

Il lavoro per portare a Bellaria uno degli eventi ciclistici più famosi al mondo è costante e gli esiti non sono sempre scontati: “I rapporti con gli organizzatori ci sono, ma va ricordato che oltre a noi ci sono altre località pronte ad ospitare la competizione. Non è semplice, ma speriamo che la nostra candidatura possa essere valida” conclude il sindaco.

Se l’ipotesi di una tappa a Bellaria per il 2026 si concretizzasse i benefici per il territorio sarebbero notevoli. “Gli eventi sportivi come il Motomondiale di Misano portano presenze e turisti – evidenzia Paolo Borghesi di Fondazione Verdeblu – ma dovremo essere bravi non solo a vendere il prodotto che è un valore aggiunto. Sarà fondamentale promuovere, in occasioni del genere, il nostro intero territorio”.

Borghesi ricorda infatti che il Giro d’Italia ha un “forte impatto mediatico che non può non essere considerato”. Il sogno non è affatto svanito: Bellaria Igea Marina vuole ospitare in futuro una tappa del Giro d’Italia.