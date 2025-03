Code e disagi a causa del cantiere

Lunghe code ieri tra le vie Euterpe e della Repubblica. Potrebbe apparire un paradosso visto la nuova viabilità, con il nuovo sottopasso inaugurato venerdì scorso. A generare i disagi sono i lavori che persistono in direzione mare-monte. Questa bretella era stata riaperta diversi mesi fa, ma in concomitanza con l’apertura del sottopasso è stata chiusa per consentire i lavori di riasfaltatura. La chiusura ha sorpreso tanti automobilisti che speravano nella conclusione di tutti i lavori sulla via. Si sono formate code anche in via Flaminia. Servirà pazienza. Per riavere le strade a ridosso della maxi rotonda tutte percorribili bisognerà attendere il 21 marzo. Sta creando molti dubbi agli automobilisti anche la regolamentazione del traffico a 30 chilometri orari nella zona di cantiere di un tratto di via Euterpe, vicino all’autovelox fisso. "L’autovelox – spiegano i vigili – è rimasto tarato sul limite dei 50 chilometri orari".