Brindisi e targa speciale per i 390 anni di Marchi La stamperia diventa la prima ’bottega storica’

Il brindisi finale, immancabile. E prima, la visita all’antica stamperia Marchi e al suo storico mangano, con dimostrazioni in diretta di come funziona. Grande festa ieri a Santarcangelo per i 390 anni della storica bottega. Era infatti il 17 marzo 1633 (come testimoniato da documenti d’epoca) quando il mangano veniva messo in esercizio e iniziava l’attività della stamperia.

Ieri alla festa Alfonso Marchi e i figli Lara e Gabriella hanno accolto tante persone dando loro la possibilità di stampare in prima persona su una tela predisposta per l’occasione. Anche la sindaca Alice Parma si è cimentata con l’antica arte. Svelata inoltre la targa di ’bottega storica’ che il Comune ha assegnato a Marchi. La stamperia è la prima attività di Santarcangelo ad aver ottenuto il riconoscimento.