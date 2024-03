Bus, un centinaio le corse saltate . Gravi disagi per gli studenti

Tante le corse saltate ieri. Stando al sito di Start Romagna sono un centinaio quelle cancellate. Un disservizio che ha colpito varie aree dell’entroterra riminese: dalla linea 1 Rimini- Fs Marzabotto, alle linee 2, 3, 4 in direzione San Mauro Mare e sulla 7 Parco aviazione-Arco di Augusto. Cancellazioni anche sulle linee 8 e 9. Tante le proteste per i disagi che hanno colpito gli studenti che hanno impiegato anche due ore per tornate a casa.

Corse non garantite anche sulla linea del Metromare, dove vengono segnalate una decina di corse saltate. Servizi non garantiti anche per la linea 11, la 14 verso la Gaiofana, la 16 che porta a Santa Cristina, o per Santarcangelo. A rispondere è direttamente l’azienda che sottolinea come "le corse saltano da un po’ di tempo perché c’è una forte carenza di autisti. E’ un emergenza non solo della Romagna. Quando c’è una forte assenza di persona l’azienda va in sofferenza. Decidiamo quindi di ‘penalizzare’ le corse meno frequentate, aggiornando l’utenza sul sito. Inoltre il numero di corse saltate va rapportato alle 5000 corse che Start prevede ogni giorno. Da tempo promuoviamo diverse iniziative, come Scuderia Start, per risolvere il problema e cercare nuovi autisti".