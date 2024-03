‘C-Movie’, proiezioni e dibattiti dedicati al cinema femminile

È dedicata al tema dei Corpi la giornata odierna del C-Movie Film Festival di Rimini, che con il convegno ‘Prime donne alla sbarra - Chi ha paura di Giovanna D’Arco?’, in programma alle 10 in Cineteca, accende una serie di riflessioni partendo dal film Senza prove di Béatrice Pollet. Quest’ultimo, grazie a Kitchenfilm, in serata sarà proiettato in anteprima nella Cineteca e al Cinema Fulgor di a Rimini, luogo anche delle altre proiezioni. Sempre oggi: Yuri Ancarani sarà in sala per presentare il suo Il popolo delle donne, vera e propria lezione della psicoterapeuta e psicanalista Marina Valcarenghi, sul rapporto fra la crescente affermazione sociale delle donne e l’aumento della violenza sessuale maschile (alle 15). Seguirà la proiezione di Io lui lei e l’asino, presentato in sala dalla regista Caroline Vignal (alle 16.30), mentre Francesca Fabbri Fellini celebrerà Giulietta Masina, nel trentennale dalla scomparsa, col cortometraggio La Fellinette (alle18.30). Infine lo scrittore e storico Sergio Toffetti presenterà Umanità, pellicola del 1919 diretta da Elvira Giallannella.