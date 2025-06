Casa Cerri, un’oasi per i più fragili: "Così rinasce un gioiello storico"

C’è grande soddisfazione a Palazzo Mancini per il finanziamento regionale da 1,2 milioni di euro per la ristrutturazione di Casa Cerri, l’antica casa situata nel cuore del quartiere Macanno. "Casa Cerri tornerà a illuminarsi e sarà un luogo della città e dei cittadini – dice la sindaca Franca Foronchi –. Grazie alla Regione che ha scelto di finanziare anche il nostro progetto. Non era semplice, né scontato visto che hanno partecipato al bando 160 Comuni della regione e dei 49 progetti ritenuti ammissibili, ne sono stati finanziati 28. Abbiamo lavorato con grande impegno, abbiamo dato il massimo e ora potremo finalmente realizzare un grande sogno per Cattolica".

Casa Cerri sarà destinata a "Casa delle associazioni" e per accogliere le persone in condizioni di fragilità. L’immobile sarà diviso in due parti. Una, riservata alla Casa delle Associazioni, costituita da una sala polivalente, ufficio e servizio igienico. A piano terra, saranno realizzate una cucina, sala da pranzo, soggiorno, servizio igienico e un’aula multifunzionale, mentre al piano superiore, saranno ricavate 4 camere da letto, ciascuna col proprio bagno. A completare il piano, i 2mila metri quadrati di verde che circondano l’edificio: "dove si potranno ospitare eventi e attività a cielo aperto per piccoli e adulti".

Luca Pizzagalli