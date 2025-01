Cattolica, una città tutta da scrivere

Fantasy, poesia, saggi sulla storia locale, cucina, sport, l’universo femminile: gli ingredienti alla scoperta della Cattolica delle parole ci sono tutti e di più. Dopo il successo della prima edizione, torna la rassegna Autori al Centro, dedicata alla scoperta degli autori e delle autrici cattolichini. Dieci appuntamenti al Centro Culturale Polivalente di piazza della Repubblica per dieci incontri con le penne che hanno dato vita ad opere uniche e originali che raccontano la città, il territorio e i suoi personaggi. Il primo ‘Autore al Centro’ sarà venerdì alle 17.30. Due i protagonisti del pomeriggio letterario: Giordano Dalmonte che con Eraldo Pecci presenterà ‘Calcio che passione!: 100 campionati di serie A. Sintesi storica, stagione per stagione, dalle fonti giornalistiche e televisive. "Cattolica è una città che legge, ma anche che scrive – commenta l’assessore Federico Vaccarini -, fatta di persone con l’amore per la scrittura. Con questa rassegna vogliamo valorizzare la passione e la vena creativa che tanti cattolichini sapranno mostrarci". "In un mondo come quello attuale – spiega la responsabile del Centro Culturale Polivalente Cristina Bambini -, caratterizzato da dinamiche sociali complesse, la promozione della raccolta locale rappresenta per il Centro Culturale Polivalente lo stimolo per rilanciare e valorizzare la narrazione di un contesto locale che è integrazione del vissuto quotidiano con la sua vita “pubblica". Prosismi appuntamenti della rassegna il 31 gennaio con Umberto Ricci e ‘La rustida bianca’: ricette raccontate in cucina da un romagnolo di Cattolica. Il 7 febbraio Edoardo Ruggeri con ‘L’ascesa dei silenzi. Le ombre del Nord’.