Colata di fango blocca una strada a Casteldelci. Quattro ore di intervento nella notte per ripulire

Fango e un mare di detriti sulla strada. È stata una lunghissima notte quella vissuta per le strade di Casteldelci, lungo la via che collega le località Monte e Giardiniera. Lì dove intorno alle 21 la pioggia ha innescato un copioso smottamento: una colata di fango proveniente da un cantiere per il rifacimento delle condotte idriche posizionato più a monte. La colata di fango ha parzialmente invaso e bloccato la strada cerniera tra le frazioni di Casteldelci e questo ha fatto immediatamente scattare l’allarme per l’accaduto.

Sul posto sono dunque immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per operare l’intervento necessario a sgomberare la carreggiata. La copiosa presenza di fango tuttavia non sono stati semplici e da quando si è verificato lo smottamento, ai vigili del fuoco sono servite circa quattro ore per riuscire a ripristinare la situazione. L’intervento è andato avanti fino all’una circa della notte tra martedì e ieri. Solo allora è stato possibile ai pompieri ripulire completamente almeno una delle carreggiate. Stando ai primi riscontri lo smottamento sarebbe stato innescato dall’accumulo di materiale di scavo lungo il cantiere per le tubature. Fortunatamente la colata di fango per quanto copiosa, visto anche l’orario a cui si è verificata, non ha provocato gravi disagi alla circolazione, anche se solo col completamento della pulizia sarà possibile ripristinare del tutto lo status quo.