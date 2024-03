Colombi serata no, Delcarro troppa frenesia

Colombi 5. Non di certo perfetta la serata del capitano. Forse la prima vera partita condita da qualche errore di troppo. Statico sulla punizione di Giandonato e anche sul gol di Sorrentino non è un gigante in sicurezza.

Tofanari 5. Protesta a lungo su quella punizione concessa dalla sua parte che porta al gol di Giandonato. Non l’unica leggerezza in una gara nella quale non sarebbero stati necessari salti mortali per tenere a bada gli avversari.

Lepri 5. Non esce indenne dai balbettamenti del pacchetto difensivo. Una miriade di piccoli errori che messi insieme fanno una serataccia.

Gigli 5,5. Ancona a segno e sono quattro in campionato. Ma non basta quando le pecche difensive, quelle di reparto, sono più delle stelle che si accendono in attacco.

Quacquarelli 5,5. Si limita al compitino e tutto sommato non è che non lo porti a casa. Niang lo sfida più di una volta con risultati alterni.

Langella n.g. Alza bandiera bianca dopo 20 minuti, stoppato da un problema muscolare. (20’ pt Garetto 5,5. Inizio di grande spinta, da subito. Tante cose buone, oltre al gol nei suoi 25 minuti del primo tempo. Poi perde il controllo della situazione e si smarrisce insieme a tutta la squadra).

Sala 5. Quando può mettere al servizio della squadra la sua tecnica sono dolori per tutti gli avversari. Quando c’è da stringersi per non subire, sono gioie per tutti gli avversari. Soprattutto quando vengono a meno le energie.

Delcarro (foto) 5. Troppo frenetico quanto ci sarebbe bisogno di mantenere i nervi saldi. Combina un bel pasticcio sul gol che regala la vittoria alla Fermana.

Lamesta 6. Se la trazione è anteriore si accende e diventa imprendibile per gli avversari. Se non viene innescato diventa un pesce fuor d’acqua.

Morra 6. Mobile e immarcabile nel primo tempo, passivo in una ripresa nella quale dalle sue parti si arriva a fatica.

Malagrida 5. E’ in ogni parte del campo, con tanta voglia. Ma davanti al portiere avversario sbaglia quello che non dovrebbe.