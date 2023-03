"Comitati di quartiere Serve un regolamento"

Attacca ancora il centrodestra con una mozione presentata in consiglio comunale lunedì scorso sulla promozione ed organizzazione dei Comitati di quartiere in città. "I comitati rappresentano un punto di riferimento per ogni amministrazione, in virtù della loro stretta vicinanza con i residenti del territorio comunale – spiega la mozione di Alleanza Civica (Riccardo Franca), Fratelli d’Italia (Flavio Mauro) e Lega (Marco Cecchini) –. Ad oggi non vi sono norme comunali che tutelino i comitati di quartiere e pertanto come centrodestra riteniamo fondamentale che siano previsti all’interno dello statuto comunale e che sia redatto un regolamento ad hoc che ne determini il numero, la loro sfera di competenza e le modalità elettive dei rappresentanti. A nostro avviso è necessario riconoscere e legittimare l’azione dei comitati in modo da coinvolgerli maggiormente all’interno dei processi decisionali della città. L’assenza di un regolamento può comportare ad esempio che siano costituiti più comitati all’interno di un medesimo quartiere rischiando che sia rappresentata solo una cerchia ristretta di cittadini o che diventino a volte quasi come piccole segreterie di partito. È necessario fare chiarezza su questo tema, i comitati devono essere la voce dei cittadini e non vanno strumentalizzati per fini elettorali".

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Flavio Mauro ci tiene poi a specificare: "È inammissibile che in un anno e mezzo l’amministrazione comunale non si sia attivata per redigere un regolamento su questo tema. Alcuni comitati di quartiere potrebbero non rappresentare pienamente tutto il territorio cittadino del quartiere al quale si riferiscono. La nostra iniziativa, per questo, vuol depurare i comitati di quartiere da influenze politiche che ne potrebbero snaturare la loro anima civica e garantire una piena partecipazione a tutti i cittadini che ne hanno diritto".

Un tema molto delicato, visti anche i numerosi comitati presenti in città, e che certamente alimenterà discussioni e dibattiti nelle prossime settimane, in una città che si avvicina ad una nuova stagione estiva con tanti temi sul tavolo(promozione, parcheggi, cantieri, trasporti) in un periodo economico complesso per tanti cittadini e famiglie. Nei prossimi mesi non mancheranno certamente risposte dall’amministrazione comunale su tale proposta e di conseguenza non mancherà il dibattito politico in città dopo circa un anno e mezzo dalle ultime elezioni.

lu.pi.