Con ’Giardini’. Rimini riscopre l’anima più green

I laboratori di decorazione per i più giovani. Le degustazioni di olio. Le passeggiate culturali e il percorso olfattivo. Tutto questo e naturalmente molto di più ieri nella prima giornata dell’edizione autunnale di Giardini d’autore. Il centro storico di Rimini si trasforma in un ‘polmone verde’ per ospitare la kermesse botanica che dalla versione primaverile alla piazza sull’Acqua, in autunno, trasloca in Piazza Malatesta. Il programma della due giorni è ricco. Riminesi e turisti rispondono subito presente riempiendo, già dalle prime ore del mattino, gli spazi tra Castel Sismondo e il Teatro Galli. A dare il meglio di sè ci sono vivaisti arrivati da tutta Italia. Un omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. Cinquanta appuntamenti tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate e passeggiate. Ad aprire la kermesse, venerdì sera in Cineteca, era stata la proiezione del docufilm Materia viva. Solo un antipasto di quello andato in scena ieri e che si ripeterà oggi.

La seconda e ultima giornata di Giardini, oggi si aprirà alle 10 con due appuntamenti: uno per i più grandi e uno per i più piccoli. Con gli esperti di Floricolutra Billo, in piazza Giardino, si imparerà come piantare dhiantus e garofanini, mentre nella Corte delle Meraviglie, con l’associazione Lablab, i ragazzi potranno realizzare festoni di erbe e fiori. Poi la passeggiata culturale dalla piazza dei Sogni alla Rimini in bianco e nero negli scatti di Marco Pesaresi, fino ad andare alla scoperta dei tesori del sottobosco seguendo le perfette indicazioni di Vivai Il Sorbo. Da vedere pure la performance solidale, legata al progetto ’Res in Terra’, pensato da Flores Simul in collaborazione con lo Ior: trucchi e acconciature ispirati al linguaggio della natura e dei suoi elementi. Appuntamento alle 15 in piazza Giardino. Poi le immancabili degustazioni a Corte: una sarà all’ora di pranzo, guidata dall’azienda agricola San Valentino, l’altra nel pomeriggio.

Le porte di Giardini d’autore, come ieri, anche oggi apriranno alle 9.30 del mattino per chiudersi alle 19.30. Cinque euro il costo del biglietto d’ingresso. Dieci euro per godersi, invece, l’intero circuito dell’arte che permetterà anche di visitare il Museo Fellini, la mostra Rimini Revisited, Oltre il mare di Marco Pesaresi e la mostra fotografica a Castel Sismondo.