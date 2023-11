Concorso Eurovision: si candidano in 300 da tutto il mondo

Dal Titano all’Eurovision, riparte l’avventura. Da venerdì a domenica al San Marino Outlet Experience si terranno le prime fasi di casting per la terza edizione di Una Voce per San Marino. A oggi, per partecipare al festival canoro del Titano, sono arrivate 291 iscrizioni provenienti da 22 Paesi del mondo: Italia, Germania, Usa, Finlandia. Ma anche da Belgio, Mauritania, Svezia, Turchia, Russia, Israele, Norvegia, Croazia, San Marino, Argentina, Svizzera, Australia, Regno Unito, Giappone e Paesi Bassi. Una Voce per San Marino vedrà la partecipazione di concorrenti emergenti e di artisti big che accederanno alla finalissima su invito, quindi senza partecipare alle selezioni. Gli otto big, al pari dei concorrenti individuati dalle semifinali della categoria degli emergenti, potranno poi scegliere liberamente il brano da interpretare alla finale che si terrà il 2 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.