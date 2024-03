Coppa Emilia, in campo. Riccione e Athletic

Due le squadre di casa nostra impegnate questa sera nei quarti di finale di Coppa Emilia Romagna. In Prima Categoria torna ancora una volta sull’erba dello stadio ’Nicoletti’ questa sera (calcio d’inizio alle 20.30, ingresso gratuito) il Riccione 1926. Che se la vedranno con la Virtus Faenza, quarta in classifica nel girone E. In palio non c’è solo la soddisfazione di proseguire nella competizione. Infatti, arrivare fino in fondo alla competizione, parallela al campionato, sarà una garanzia per essere in testa alla graduatoria dei ripescaggi per il salto di categoria. Scendendo in Seconda Categoria questa serà saranno in campo (calcio d’inizio previsto per le 20.30) anche i ragazzi dell’Athletic Poggio per giocarsi i quarti della Coppa Emilia Romagna sul campo della Riolese Sportiva, terza in classifica nel girone M.