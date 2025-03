Da Bologna a Riccione in sella alle biciclette

Si annuncia come grande avventura in sella l’Emilia-Romagna Bike Trail, che attraverso quattro percorsi, da Bologna a Riccione. Partenza il primo maggio dal Club del Sole di Bologna e arrivo domenica al Romagna Family Village di Riccione; attese 500 persone, "intere famiglie che – osserva l’assessore Simone Imola – avranno così occasione di conoscere bellezze naturali e borghi della nostra regione, dalle valli di Comacchio alle Foreste Casentinesi, fino a Riccione passando per rocche, sentieri collinari, strade ghiaiate e oasi lagunari". Organizzato dai Regaz della Polisportiva Villafontana, in collaborazione con i Comuni di Medicina, Riccione e Tredozio, l’evento prevede percorsi senza gare a partire dall’impegnativo Baluus, 430 chilometri per vivere in pieno il senso dell’avventura. Poi il Polleggio di 278 km, viaggio in tranquillità, In tla gèra - Nella ghiaia di 274 km lungo strade ghiaiate e In tla strè - Per Strada di 410 km tra panorami mozzafiato. A presentarli ieri al Palazzo del Turismo assieme a Imola e al presidente del consiglio Simone Gobbi, sono stati il bikepaker Stefano Romualdi e il sindaco di Medicina, Matteo Montanari. Le iscrizioni (a 80 euro compreso il kit) restano aperte fino al 13 aprile sul sito www.emiliaromagnabiketrail.it.