Dalla Germania con amore. L’ora del fatidico sì per Anja e Christian

Anja era una bambina quando è arrivata con i genitori dalla Germania per la prima volta a Riccione. Fu l’inizio di un legame che dura ancora oggi, e che si è rafforzato tanto da scegliere Riccione come luogo dove pronunciare quel fatidico sì. Ieri Anja Favuzzi (il padre era di origine pugliese) ha scelto Riccione per celebrare le sue nozze con Christian Lothar Hofer, l’uomo che ha saputo condividere e accogliere quell’amore per un luogo tra il sole e il mare. La cerimonia, celebrata a Villa Lodi Fè, è stata officiata dalla sindaca Daniela Angelini assistita per la traduzione in tedesco da Eleonora Bergamaschi, presidente di Palariccione e amica di lunga data della sposa. Accanto agli sposi, i parenti venuti dalla Germania e tanti amici di Riccione che accompagneranno gli sposi nei quattro giorni di festa itinerante che li vedranno toccare i posti del cuore di Riccione come la spiaggia, gli hotel che hanno frequentato da sempre e un agriturismo in collina.