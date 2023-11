Davide, stroncato a 61 anni dalla Sla. Ciclismo amatoriale in lutto

Alzi la mano chi non aveva mai pedalato con lui almeno una volta. Tutti conoscevano Davide Bertozzi, e non solo a Santarcangelo dove viveva con la famiglia. Si è spento domenica a 61 anni Bertozzi, padre di tre figli, ciclista amatoriale di lunghissimo corso e protagonista di tanti eventi e gare in Romagna. A stroncare Bertozzi è stata una rara forma di Sla, diagnosticatagli l’anno scorso. Le sue condizioni sono peggiorate progressivamente a causa della malattia. È morto in ospedale, dove era ricoverato da tempo. I suoi familiari gli sono stati accanto fino all’ultimo. "Davide è stato una roccia nell’affrontare la malattia. ha lottato con tutte le sue forze, proprio come quando faceva quando andava in bici", racconta commosso Daniele, uno dei fratelli. Davide correva con la squadra amatoriale fondata e presieduta dallo stesso

Daniele, ovvero il Team del capitano. Andava sia con la bici da

corsa sia con la mountain bike, ha partecipato a tante gare e gran fondo. Proprio l’anno scorso era andato in pensione. "Era contento, diceva che finalmente avrebbe avuto più tempo per lui, per la sua famiglia, per le sue passioni, a partire dalla bici". Purtroppo poi è arrivata la scoperta della malattia. "È stato colpito da una forma molto rara di Sla. Purtroppo la malattia ha avuto un decorso molto breve", dice ancora Daniele. "Nella sua vita ha fatto tanti sacrifici, soprattutto per i tre figli (due maschi e una femmina). Era una persona generosa e disponibile con tutti". La notizia della morte di Davide Bertozzi si è sparsa rapidamente, specie negli ambienti del ciclismo amatoriale. Daniele in queste ore ha ricevuto centinaia di messaggi e di telefonate di solidarietà. Ieri sera alla chiesa di Sant’Ermete a Santarcangelo, dove Davide viveva, si è svolta la veglia di preghiera. E oggi sempre qui, alle 15,30, saranno celebrati i funerali. I ciclisti del Team del capitano e tanti altri compagni di pedalate di Davide, tra cui quelli che si ritrovano con lui al bar Falco di Rimini per partire per lunghi giri, avevano anche pensato di partecipare in bici alle esequie.

"Dipenderà molto dalle condizioni meteo – spiega Daniele –

Sicuramente organizzeremo degli eventi in memoria di mio fratello, a cui moltissime persone hanno voluto bene". Dopo i funerali la salma di Davide Bertozzi verrà cremata. "È stata una delle sue ultime volontà e la esaudiremo".

Manuel Spadazzi